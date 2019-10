EKRE liige LGBT üritusest: minge kappi tagasi! 

"Sa püha püss! Ma käisin täna Pärnus tööd tegemas ja sain tunda, kuidas kurjus on maad võtnud. Inimesed reaalselt tungisid ruumi sõnade saatel: pede, soovahetaja, häbi, linnavalitsuse rahal olevad jne jne.

Täiskasvanud inimesed tegelevad süsteemselt vägivallaga, sest see ei olnud midagi muud, kui vägivald. Vaimne vägivald - hirmutamine, ruumi hõivamine, alandamine, solvamine, mõnitamine.

Mis peab su südames toimuma, kui sa jälgid ühingu lehte, tuled reede õhtul üritusele, võtad jope seljast, kammid pea ära ja asud sulle võõraid inimesi ründama?

Sa oled inimene, kes on elanud üle aja, mil pidid ise elama kapis, peitma lippu, varjama oma tõelist identiteeti. Ja nüüd oled sa siin ja oled ise kiusaja."