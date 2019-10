Eesti uudised Kõrghariduses haigutab lõhe! Miks on haritud mehi palju vähem kui naisi? Madleen Vapper , täna, 16:55 Jaga: M

TEADMISTEJANULISED NEIUD: Kõrghariduse omandab Eestis rohkem naisi kui mehi. Foto on tehtud Toompeal pidulikul lipuheiskamistseremoonial 24. veebruaril. Foto: Stanislav Moškov

Eestis on vaid üks omavalitsus – Vormsi vald – kus kõrgharidusega meeste osakaal ületab naiste oma. Kõikjal mujal on rohkem just kõrgharitud naisi. Miks on niisugune sooline kõrghariduse lõhe üldse tekkinud ja kuidas seda vähendada?