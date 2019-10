Jaak Madison: kui inimene ei kontrolli oma sõnakasutust sotsiaalmeedias, siis ei saa tal olla kohta konservatiivide seas 

Jakko Väli solvang Evelyn Sepa suunas on mitmed EKRe poliitikud pannud pead vangutama ja tõdema, et nende sekka ei sobi isik, kes teisi inimesi niimoodi avalikult havlustab.

Nii avaldab Jaak Madison sotsiaalmeedias oma arvamust: "Alati saab pareerida süüdistusi ja rünnakuid stiilis "aga vaadake mida tema tegi või ütles". Jah, kõikides erakondades on kahjuks igasuguseid inimesi ning alati saab leida enda õigustamiseks kellegi teise pahateo, kuid see ei vabanda kuidagi enda käitumist.

Arvestades seda, et konservatiivid on rõhutanud alati vajadust läbipaistva, ausa, väärika ja Eestit kaitsva poliitika järele, siis ei saa teha järeleandmisi ka isikute liikmeks võtmise või tööle värbamise korral. Kui ikka inimene on olnud mitme erakonna liige ja ei kontrolli oma sõnakasutust sotsiaalmeedias, siis ei saa tal olla kohta konservatiivide seas."