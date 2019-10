Manona Paris: Kert Kingo - erakondliku perevägivalla ohver 

Teine on Jakko Väli endine tulevane ülemus, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo. See, kui halvad kaardid on saatus ja parteikaaslased talle kätte jaganud, ei loo enam illusiooni juhusest, vaid pahatahtlikkusest. Kuidas on ta saanud järjepidevalt kõige halvemat nõu ja tuge üldse, alates kurikuulsast välismaal mittekäimise ja teiste keelte mitterääkimise skandaalist. Nüüd siis absoluutne võimetus kabinetti koostada.

Hää, et niigi läits. Kahju aga on tehtud.

Kahe naisterahva töö ja isiklik elu on taas lõuapoolikute hambus. Hullem, kui Evelyn Sepa puhul, on seis Kert Kingoga, kes kahjuks täidab kõiki šovinistide eelarvamusi ingorantsest naisterahvast tähtsal kohal. Mul valus seda kirjutada, sest ma arvan, et Kert Kingo pole tegelikult rumal, tal on lihtsalt ümber väga küünilised inimesed, kel on kama kaks tema potentsiaalist ja huvidest ning kel on vaja lihtsalt mugavat puuslikku. Nukku, kui soovite. Ja kel pole hinges kübektki sündsust, et siis vähemalt teda ümbritseda pädevate inimestega.

Kas see ongi paljukiidetud konservatiine väärtus? Džentelmenlikkus? Asetada teadlikult oma tiimiliige, naisterahvas, järjest halbadesse olukordadesse?

See on pigem viis, kuidas düsfunktsionaalses peres agressor käitub oma ohvriga, kasutades ahistamist kinnistava elemendina, et luua kannatanus Stockholmi sündroomi laadset olukorda, mille eesmärk on tekitada endale žombistatud ori. Vaata, vaid mina oskan sind nende eest kaitsta – nemad naeravad sinu üle, aga mina kaitsen sind. Paraku – uue hoobiga. Ja ohver tunneb end veelgi õudsemas seisus olevat, pluss häbistatuna.