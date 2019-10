Kert Kingo: Jakko Väli ei hakka minu nõunikuna tööle! 

Reedel suutis Väli sotsiaalmeedias tekitada lärmi oma ütlustega Evelyn Sepa suunas, kui ta postitas Peeter Ernitsa Facebooki kommentaari: "Evelyn sa pead kurvastuma. Keegi sulle enam taha panna ei taha, suhu võtta ei soovi ja me klatime Peetriga ise."

Kuigi Väli täna hommikul vabandas ja andis igas kommentaaris endiselt märku, et tema positsioon minister Kingo nõunikuna on kindel, siis lükkab selle ümber Kert Kingo enda postitus sotsiaalmeedias, kus minister kinnitab: "Pean vajalikuks avalikkusele selgitada, et Jakko Väli ei hakka minu nõunikuna tööle!"