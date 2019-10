Krimi KOHUS MÕISTIS ÕIGEKS: Kolleegid lõid kaks politseiametnikku enneaegselt risti Kristjan Väli , täna, 21:22 Jaga: M

KUS ON ÕIGLUS? Ene Mutika ja Marina Hinn leiavad, et juhtunu on kurvastav, ülekohtune ja paneb kahtluse alla kogu distsiplinaarmenetluse süsteemi. Foto: Tiina Kõrtsini

„Tõsiasi on see, et me ei teinud seda, mis meile ette heideti,“ ohkab märtsis politsei- ja piirivalveametist ebaväärikas käitumises süüdistatud ning seetõttu vallandatud Ene Muttika. Hiljem leidis kohus, et ta pole midagi valesti teinud, ent ometi - 22 aastasel staažil on kriips peal.