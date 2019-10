Eesti uudised Helilooja Lepo Sumera lesk Kersti jääb ikkagi kodust ilma Kristjan Väli , täna, 20:55 Jaga: M

GALERII

MIS SAAB? Kersti tunnistab, et kõige parem lahendus oleks see, et korter jääks ikkagi talle. Foto: Robin Roots

Lepo Sumera lese Kersti Sumera (70) erastatud korteri kohtusaaga on läbi. Ta jäi kaotajaks ja peab oma kodu loovutama õigusjärgsele omanikule. Nüüd on küsimus selles, kuidas lahendab Tallinn tekkinud olukorra: kas Kersti peab leppima sotsiaalkorteriga või on laual ka mõni muu ja Sumera perekonnale sobilikum lahendus.