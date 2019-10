GALERII | Kordumatud ülesvõtted: fotod, mida ei saa enam kunagi pildistada 

Tartule on sageli iseloomulik, et uusi ja uhkeid ehitusplaane kõvasti kirutakse. Viimaks on tartlased ja Tartu külalised uute asjadega harjunud. Erinevalt paljudest teistest rajatistest võitis Raadi lennuvälja tühermaa täitnud Eesti Rahva Muuseum tartlaste südamed kohe. Uus kaubamaja pole enam ammu uus ja enam silma ei riiva, vähemalt ei võeta enam jutuks.

AJALUGU AJALOOS: Eesti Rahva Muuseumi sarikapeol 2014. aastal pakuti külalistele maitsvat suppi, valminud muuseumi samas ruumis pole söömine enam kombeks. Foto: Aldo Luud

Kui suvel Tartule ülevalt alla vaadata, siis võib isegi küsida, et kus siin linn on. Nii palju on rohelust, et majad kaovad selle sisse ära. Ja loomulikult Emajõgi, mis aeg-ajalt uputab, aga praegu on õige kokku kuivanud. Et Emajõega paremini läbi saada, ehitatakse üle selle sildu, mis toovad alati kaasa suuri muutusi, aga teevad ka Tartu tõeliseks linnaks.