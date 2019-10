Afganistani mošeerünnakus hukkus üle kuuekümne inimese 

Palvuse ajal kärgatas mošees plahvatus, mille järel kukkus sisse osa pühakoja laest. Näib, et kes iganes plahvatuse korraldas, asetas hoonesse mitmeid lõhkekehi, tegemist polnud vaid ühe pommiga.

Ükski rühmitus pole plahvatuse eest esialgu vastutust võtnud, Taliban eitab, et rünnaku korraldas.

Plahvatus toimus samal päeval, mil ÜRO avaldas raporti Afganistanist, milles kirjeldas, et 2019. aasta suvel oli hukkunud tsiviilelanike arv täiesti seninägematu (teadaolevalt 1174 surma) isegi selles sõjategevusest räsitud riigis, kus rünnakud tsiviilelanikkonna vastu on tavapärased. Enamiku surmade eest vastutavad Afganistani valitsuse vastu võitlevad rühmitused. Afganistanis on aktiivsed nii Taliban kui ISIS.