Eesti uudised VIIMAKS OMETI: puudega lapse invalift sai pärast pikki vaidlusi naabritelt rohelise tule Kristiina Tilk , täna, 18:00

EMA HOOL: Kaja on aastaid vedanud sügava liitpuudega tütart Kadiriinu ja tema invakäru süles trepist alla ja üles. Invalift teeks nende elu lihtsamaks, aga pikki aastaid ei lubanud naabrid seda paigaldada. Foto: Tiina Kõrtsini

Sügava liitpuudega tütre ema on pidanud olude sunnil aastaid oma last ning tema invakäru vedama süles trepist alla ning üles. Tulevik paistab helgem, sest majaelanikud andsid pärast mitu aastat kestnud vaidlusi invaliftile rohelise tule. Varem korduvalt valusalt vastu näppe saanud ema ei julge aga hõisata enne, kui lift on paigas. „Ma arvan, et suurem võitlus on veel ees,“ ütleb ta.