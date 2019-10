Maailm ÜKS BREXITI-KÜSIMUS | Olen ettevõtja, kuidas Brexit minu äritegevust mõjutab? Ohtuleht.ee , täna, 17:00 Jaga: M

Foto: Reuters/Scanpix

Brexiti ehk Ühendkuningriigi euroliidust lahkumise saatus on paar nädalat enne selle praegust eeldatavat kuupäeva (31.10) endiselt lahtine. Ehkki 17. oktoobril sõlmisid EL ja Ühendkuningriik uue leppe, pole kindel, et see briti parlamendis läbi läheb. Euroliidu kodanikele, sh eestlastele, tähendaks leppeta Brexit keerulisi olukordi reisides, äri tehes, õppides jne. Õhtuleht tuleb appi ja vastab koostöös välisministeeriumiga Brexitit puudutavatele küsimustele, nii suurtele kui väikestele, mis Eesti inimest mõjutada võivad.