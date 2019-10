Lauri Vahtre | Protestilaul põlevas majas 

Olles üles kasvanud külma sõja ajal, mida saatis vaibumatu ja näriv hirm tuumasõja ees, olen maailma päästjaid palju näinud. Mälupildid: noormees kitarriga, neiu plakatiga, millel liiklusmärgina läbikriipsutatud aatomipomm, laulmas protestilaulu. Kukrõniksite lugematud karikatuurid torukübara ja sigariga varustatud kapitalistist, kel on pommid kaenlas nagu puuhalud.

Külma sõja ajal kõikus tuumalõhkepeade arv maailmas 50 000 ümber, praeguseks on see langenud 15 000 lähedale. Neist on stardivalmis umbes 3500, kuid maailma hävitamiseks on sellest endiselt rohkem kui küllalt. Kummatigi on kitarriga noormees ja plakatiga neiu kusagile kadunud. Oli maailmalõpp, ei ole enam maailmalõppu. Sest maailmalõpp on nüüd mujal. Justkui.

Täpsemalt öeldes on noormees ja neiu siiski alles, ainult et laul ja plakat on teised, sest mood on muutunud. Aatomipommi asemel seisab plakatil läbikriipsutatuna hoopis popim hävingudeemon nimega CO2. Mida vanasti lihtsalt süsihappegaasiks nimetati, kuid kes seda enam mäletab.

Nüüd on tegu kolliga, mis tekitab avalikkuses ja meedias vajaliku Pavlovi refleksi nagu haakrist või – mõnele – Donald Trumpi portree. Niisiis protestitakse süsihappegaasi vastu, mida me emiteerime kõik ja mis on taimedele toiduks. Seda, miks ta siiski paha on, põhjendatakse sellega, et süsiniku liigrohke atmosfääri paiskamise tulemusel ähvardab maailma ülesoojenemine.

Kliima võib-olla soojenebki, kuid kliima on alati kas soojenenud või jahenenud. Kusjuures sellal, kui pindmiselt toimub üks, võib kusagil ookeanide põhjas jõudu koguda hoopis vastupidine protsess. Tegu on pööraselt variantiderohke supersüsteemiga, mille modelleerimisega pole siiani hakkama saadud, vaid on üksnes näkitsetud üksikuid alalõike. Kuid oluline oleks teada hoopis muud – isegi kui kliima soojeneb, siis kas selles on mingi märgatav osa ka inimtegevusel ja teiseks, kui jah, siis kas inimkond on võimeline oma tegevust nii korrigeerima, et see soojenemise peataks või seda aeglustaks.

Kes tegi? Ise tegi

Inimtekkeline CO2 tuleb valdavalt kivisöest, naftast ja maagaasist. Neid aineid põletatakse selleks, et meie toad oleksid soojad ja valged, et me saaksime autode, rongide, lennukite ja bussidega ringi sõita; nendest ainetest tehakse meile riided selga ja nende abil tuuakse toit lauale. On ilmne, et CO2 emissiooni vähendamiseks tuleks alustada tarbimise vähendamisest, et väheneks ka vajadus põletamise järele. Tuleks teha midagi ära päriselt, mitte etendada edvistavat näitemängu nagu Greta Thunbergi laevareis tohutu kaaskonna saatel (või arvab keegi, et see oli purjelaev?).