Väljapressimine ikkagi toimus? Valge Maja esindaja ütles reporteritele, et Trump külmutas Ukraina abiraha 

Mulvaney ülestunnistuse taustaks on selle aasta juulis toimunud telefonikõne USA ja Ukraina presidendi vahel, milles Trump survestab Volodõmõr Zelesnkõid algatama tema rivaali Joe Bideni poja suhtes kriminaaluurimist. Esialgu spekuleeris USA meedia, et president mitte ainult ei survestanud Ukraina ametivenda, vaid tegeles väljapressimisega, ähvardades külmutada sõjalise abi Ukrainale. Telefonikõne ümberkirjutisest selgus, et president Trump soovis tõepoolest uurimise algatamist, ent mingit „käsi peseb kätt“-tüüpi diili või väljapressimist ei toimunud. President on ka ise seda kõik see aeg tuliselt eitanud. (Loe toimuva taustast täpsemalt SIIT.)

Neljapäeval aga kinnitas personaliülema ametiülesandeid täitev Mick Mulvaney ajakirjanike küsimustele vastates, et president külmutas ligi 400 miljoni dollari (umbes 358 miljoni euro) väärtuses abi ja toetust Ukraina riigile, lootuses, et sellega survestab ta Ukraina riigijuhte uurima demokraatliku partei rahvuskomitee (lüh. DNC) serverit.

Ülestunnistus tuli justkui möödaminnes. Mulvaney rääkis parajasti sellest, kui korrumpeerunud riik Ukraina on ning kuidas teised Euroopa riigid neid piisavalt ei aita, mistõttu on ka presidendile vastumeelne Ukrainat justkui üksinda aidata. „Kas ta mainis mulle kunagi ka korruptsiooni seoses DNC serveriga? Absoluutselt. Pole küsimustki. Aga see on ka kõik. Ja sellepärast me raha kinni hoidsimegi,“ sõnas kiiresti rääkiv ja ärritunud Mulvaney.

Mulvaney lisas, et selliseid samme teeb USA oma välispoliitikas pidevalt. Ärritunud Mulvaney soovitas ajakirjanikele veel: „Saage üle!“

Mick Mulvaney üritas hiljem väita, et asjad polnud ikkagi päris nii, nagu ajakirjanikele tundus. Foto: Reuters/Scanpix

Mulvaney väljaütlemine ajas Trumpi kodupartei liikmed segadusse. Vabariiklasest senaator Lindsey Graham oli ABC Newsi reporteri küsimuse peale silmnähtavalt segaduses ja küsis vastu: „Tähendab, Mick Mulvaney ütles just praegu seda, mida teie mulle ütlesite? Okei, no ma ei tea, ma tahaks teada, mida see tähendab.“