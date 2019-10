Maailm VIDEO | NASA korraldas maailma esimese kosmosekõnni, milles osalesid vaid naised Ohtuleht.ee , täna, 15:17 Jaga: M

Koch ja Meir enne kosmosekõnnile minekut. Foto: NASA

NASA astronaudid Christina Koch ja Jessica Meir läksid reede hommikul oma kosmoselaeva vigast akut vahetama. See on eriline vahejuhtum, kuna mitte kunagi varem ei ole aset leidnud astronautide kosmosekõnd, kus on ainult naised.