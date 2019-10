Otto Oliver Olgo | Eesti vajab kolme uut riigipüha, mis kõnetaks noori 

Enne kui traditsioonibrigaad piigid ära teritab ja padrunid tahmast puhastab – rahu, minu ettepanek ei ole ära kaotada iseseisvus- ja taasiseseisvumispäeva. Ega ka muid riigipühasid, mis on meie kalendris punasega tähistatud. Ehkki arvan, et kui tahame leida praeguse seisuga samavõrdset kompromissi töö efektiivsuse ja puhkepäevade vahekorras, võiks alata tõsisem debatt teemal: “Mispärast me endiselt tähistame kristlikke pühi, kui enamik meie rahvast on ateistlikud või ei võta omaks ühtegi usku?” (kuulen juba, kuidas traditsioonibrigaad võttis uuesti tahmalapid välja). Statistikaameti andmete põhjal on neid eestlasi muide üle poole elanikkonnast.

Minu ettepanek on lisada kolm uut riigipüha, mis suhestuvad praeguse Eestiga ja Eesti rolliga maailmas märksa rohkem kui sümbol Kristusest või 1. mai. Kusjuures näiteks kolme riigipüha lisandumine ei teeks meid kaugeltki Euroopa puhkeparadiisiks – Eestis on vaid 10 riigipüha, mis ei pruugi langeda nädalavahetusele. Hispaanias, Maltas ja Islandil on neid koguni 14. Soomes on 13 ja meie Baltikumi naaberriikides on 12 liikuva nädalapäevaga riigipüha. Euroopa Liidus on vaid viiel riigil ametlikult vähem võimalikke puhkepäevi kui Eestis.

Ennetades veel üht lööki – ei, see ei ole lumehelbekese katse nuruda puhkust juurde. See on väljakutse muuta dogmasid, mis meie kalendrit igal aastal mõjutavad ja millest umbes pooltega ei tunne tänapäeva noor eestlane peaaegu mingit sidet. Peale selle, et koolist või töölt saab viivuks puhata ning vabamalt õlut juua.

Tunne, et oled osa millestki suuremast kui prallest või seaprae jagamisest – see kaasneb eelkõige vaid 24. veebruari ja 20. augustiga, võib-olla mõnel Vambolal ka 23. juuniga. Muudel päevadel peab tänama juuti, kes sündis 2019 aastat tagasi. Halleluuja.

Loodus- või metsapüha

Üks algatus, millega Eesti on päriselt maailmakaardile jõudnud ning eeskuju andnud, on maailmakoristuspäev ja “Teeme ära!”-tüüpi suhtumine. Eestlane hoolib enda keskkonnast. Ja see teema kõnetab igas vanuserühmas kodanikke. Kui leidubki kaasmaalasi, kelle arvates on pärast kohalikku Hellade Vellede jaanipidu liiga palju konisid, klaasikilde või topse maas – käige ära näiteks Suurbritannia või Prantsuse suvepidudel ja saate aru, et siin on seis ikka neetult hea.

Looduse hoidmisega haakub paljude eestlaste jaoks valdurmikitalik suhe metsaga. Mets on koht, kus eestlane saab rahus olla introvert – omaette kuskil Paukjärve ääres, eemal linnakärast, kõmpida eimillegi suunas mööda RMK laudteed, vaadata loojuvat päikest ja õhata - kas Eestimaa ongi nii ilus vä?