ERIKOHTLEMINE?! Kas seaduse järgi tuleks LGBT ühing rahast ilma jätta? 

Viimasel paaril nädal on sotsiaalminister Tanel Kiigel tulnud taluda verbaalseid rünnakuid, et riik ei tohiks maksumaksja rahadega poputada LGBT ühingut, mille tänavune toetus on 96 000 eurot. Tegu on 2008. aastal loodud mittetulundusühinguga, mis koondab inimesi, kes ei ole heteroseksuaalse orientatsiooniga või kelle enesemääratlus ei lähe kokku bioloogilise sooga. Meedia vahendusel on avalike torgetega esinenud nii koalitsiooni kuuluvad konservatiivsed poliitjõud kui ka sarnast väärtusruumi jagavad organisatsioonid. Küsimus on viidud Kiige personaaliast ideoloogilisele tasandile: kas konservatiivsusesse kalduv valitsus peaks toetama ühingut, mille väärtused ei sobitu konservatiivsete tõekspidamistega.