Juhtkiri | Brexit – kas nad lõpuks lähevad? 

Vähemalt on meil nõukogude liidu kütkeist väljarabelenuina huvitav jälgida, kuidas käib ühest suurest, kuigi sootuks teisest liidust ametlik ja rahumeelne lahkumine. NLiidust väljaastumine, kuigi paberil kirjapanduna olemas, tegelikkuses ei töötanud nagu ei lase seda võimalust praegu katalaanidel kasutada ka Madrid. Küllap jälgivad brittide eraldumist tähelepanelikult ka kõik need, kes seni flirtinud mõttega paha Brüsseli kütkest pääsemisest ja täielikust riiklikust iseolemisest.

Suurbritannia puhul on huvitav vaadata sedagi, kas nad eraldumise korral on eluga rahul või tulevad peatselt ELi ukse taha kopsima tagasi. Seda juhul kui riik üldse sellisel kujul püsima jääb ega lahvata vana vaen Põhja-Iirimaal või eraldu Šotimaa, et taasühineda juba iseseisvalt ELiga.