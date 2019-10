KROONIMISPIDUSTUSED: Jaapanis antakse armu 550 000 pisikurjategijale 

Jaapanit laastanud taifuun Hagibi tõttu lükati keiser Naruhito ja keisrinna Masako avalik kroonimine edasi, ent suurejoonelised pidustused on jaapanlasi kindlasti peagi ees ootamas. Bankett mõjuvõimsatele väliskülalistele toimub teisipäeval, ent suur avalik paraad lükati 10. novembrile.

Ligi 550 000 inimest vabastatakse karistusest amnestia korras. Jaapani valitsuse eesmärk on innustada kriminaale end „reformima ja rehabiliteerima“. Muidugi kasutatakse meedet väiksemaid kuritöid korda saatnud isikute peal, näiteks liikluses eksinud või vargusega vahele jäänud inimestega. Neile võivad lisanduda ka kehva tervisega või majanduslikes raskustes süüalused. Tõsiste kuritöödega seotud isikud ei tule kõne alla.

Jaapani seaduste kohaselt peavad väiksemaid rikkumisi kordasaatnud jaapanlased ootama viis aastat, enne kui neil on võimalik näiteks eksameid sooritada või riiklikke lubasid taotleda. „Andeksandmised on mõeldud neid piiranguid nihutama, kuigi see ei puhasta nende karistusregistrit,“ sõnas justiitsministeeriumi rehabilitatsioonibüroos töötav Kentaro Tanaka.