Top | Kahe Helme miljardid 

Kaitseväe välkõppus Okas peab ilmselt tähendama torkivat tunnet vene karu tagumikus. Kui eelmine kord ei jätkunud meestele kindaid, siis e-riigile kohaselt algas asi seekord serveri kokkujooksmisega, nii tuli kogunemiskoht avalikustada meedia vahendusel. Kuidas aga teave liigub tegeliku ohuolukorra puhkedes, kui juba Leningi teadis, et riiki pöörates on esmalt vaja hõivata side, post ja telegraaf? Kuidas koguda reserviste, kui maha on võetud internet, mobiilside, tele- ja raadioeeter?

Keskerakonnale ei meeldi, kuidas EKRE koos mõttekaaslastega nende sotsiaalministrit LGBT-organisatsioonidele raha eraldamise pärast peedistavad, nii et Tanel Kiige kaitseks pidi sekkuma isegi peaminister Ratas isiklikult. Kui aga Keskerakond ise Tartus kaht abilinnapead oma kohast lahti laskma kõrvetab, siis on inetu mängu juures kogu ladvik vaid kui kult rukkis. Kusjuures keegi ei saa aru, miks selline vahetus on vajalik ja millised on etteheited kahe abilinnapea suhtes.