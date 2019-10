Meedia Briti telekanal kuulutas välja menopausipoliitika Toimetas Triin Tael , täna, 12:00 Jaga: M

Foto on illustreeriv. Foto: Pexels.com

Briti telekanal Channel 4 on esimese meediaettevõttena Ühendkuningriigis koostanud tegevusraamistiku üleminekuaastais naistöötajate toetamiseks. See kuulutati The Guardiani teatel välja maailma menopausipäeval 18. oktoobril.