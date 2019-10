Maailm LÄHEB PÕNEVAKS: Kanada valimistel tuleb äge ja pingeline võitlus iga hääle eest Allan Espenberg , täna, 12:45 Jaga: M

GALERII

KAMPAANIAKÕNE: Peaminister Justin Trudeau (47) neljapäeval Montrealis esinemas. Foto: EPA/Scanpix

Esmaspäeval valivad Kanada kodanikud endale uut parlamenti. Kuigi eelmisel korral said liberaalid praeguse peaministri Justin Trudeau' juhtimisel ülekaaluka võidu konservatiivide üle, on selge, et seekord tuleb tunduvalt tasavägisem heitlus ja võitjat ennustada oleks erakordselt keeruline.