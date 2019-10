Hiina majanduskasv on viimase 26 aasta madalseisus 

Maailmas suuruselt teine majandus on saanud suure tagasilöögi. Kolmanda kvartali tulemused näitavad, et Hiina majanduskasv on eelmise kolme kuuga võrreldes 6%, mis on teisest kvartalist 0,2% vähem. Tegu on alates 1993. aastast nõrgima majanduskasvuga Hiinas ühe kvartali arvestuses. Seda ei tee paremaks asjaolu, et alates eelnimetatud aastast hakati andmeid sellisel viisil koguma.