Küberintsidendid häirisid 112-le helistamist ja riiklikke e-teenuseid 

RIA juhtivanalüütiku Lauri Tankleri sõnul tekitavad õngitsuslehed jätkuvalt suuri probleeme, isegi kui pankade kodulehekülgi matkivate lehtede hulk septembris vähenes. Näiteks võeti septembris sihikule Tartu ülikooliga seotud meiliaadressid ja kümned inimesed sisestasid oma kasutajaandmed libalehele. „Oktoobris käima läinud kampaania „Ole IT-vaatlik“ püüab just taolistele ohtudele tähelepanu pöörata,“ ütles Tankler. „Kui sulle tuleb ootamatu teade, mis nõuab viivitamatult kuskile oma sisselogimist ja oma parooli sisestamist, siis tuleb sellesse suhtuda skeptiliselt ja võimalusel see üle kontrollida.“

Kasutajakontode õngitsuste kõige leebemaks tagajärjeks võib olla see, et kompromiteeritud meilikontolt saadetakse edasi uusi õngitsuskirju – jättes mulje, et kirjad tulevad tuttavalt aadressilt. „Samas võivad kurjategijad leida meilikontodelt informatsiooni, mida saavad nad ära kasutada uute pettuste kavandamisel,“ lisas RIA juhtivanalüütik.