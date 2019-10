TRUMP MUUTIS MEELT: G7 tippkohtumist ikkagi ei korraldata tema golfikeskuses

„Lähtudes nii meedia kui demokraatide hullumeelsest ja irratsionaalsest vaenulikkusest ei kaalu me enam Miamis asuvat golfikeskust Trump National Doral G7 võõrustamiskohana 2020. aastal,“ kuulutas Trump Twitteris. Ta lisas, et alustatakse uue koha otsimist ning üheks võimalikuks paigaks on Camp Davidis asuv riigipea ametlik residents.

Valge Maja personaliülem Mick Mulvaney sõnul ei oleks Trump ise saanud G7 tippkohtumisest mingit majanduslikku kasu. Hiljem teatas Donald Trump, et ta oli valmis korraldama G7 tippkohtumise oma golfikeskuses ilma selle eest valitsuselt raha võtmata ning riik oleks säästnud hulga raha. Trump unustas ütlemata, et välisdelegatsioonidelt tulnuks raha tema golfikeskuses elamise eest ikkagi sisse kasseerida.

Donald Trump ostis selle 3,2 ruutkilomeetril asuva golfikeskuse 2012. aastal ning viimastel aastatel on selle kasum oluliselt vähenenud. Ajalehe Washington Post andmetel oleks G7 tippkohtumise korraldamine olnud Trumpi golfikeskusele väga tulus diil.

Valge Maja personaliülema Mick Mulvaney sõnul kaaluti G7 tippkohtumiseks ka varem kohti, kuid korraldustiimi liikmed leidsid, et golfikeskus Trump National Doral on ülivõimsalt parim paik. See golfikeskus asub kaheksa kilomeetri kaugusel Miami lennujaamast. Korraldustiimi plaani järgi oleks iga delegatsioon saanud seal tuleva aastat 10. - 12. juunil toimuval G7 tippkohtumisel oma käsutuse eraldi hoone 50 - 70 toaga.

Donald Trump kavatseb G7 tippkohtumisele taas kutsuda ka Venemaa presidendi Vladimir Putini. Venemaa kuulus täieõigusliku liikmena arenenud tööstusriike ühendavasse rühmitusse G8 alates 1997. aastast. Pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal arvati Venemaa G8st välja ja rühmitus sai nimeks G7. Sinna kuuluvad praegu Jaapan, Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia, Kanada ja USA. Lisaks osaleb kõikidel aruteludel Euroopa Liit.