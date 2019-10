OTSUSTATUD! Donald Trump korraldab G7 tippkohtumise oma golfikeskuses 

Demokraadid ruttasid presidenti süüdistama korruptsioonis, kuid Valge Maja personaliülem Mick Mulvaney sõnul ei saa Trump ise sellest mingit majanduslikku kasu. Mulvaney lisas, et tegemist ei ole ka reklaamiga Trumpi golfikeskustele, sest Donald Trumpi bränd on niigi tugev.

Valge Maja personaliülema sõnul kaaluti tippkohtumiseks ka teisi kohti, kuid korraldustiimi liikmed leidsid, et golfikeskus Trump National Doral Miami on ülivõimsalt parim.

Donald Trump on korduvalt rõhutanud, et varasem formaat G8 oli parem. Kui ülejäänud G7 liikmesriigid ei nõustu Venemaa rühmitusse tagasi kutsumisega, siis on Trumpil võõrustajana õigus kutsuda Putin järgmisele tippkohumisele külalisena.