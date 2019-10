Relvarahule vaatamata kõlavad ühes Süüria linnas lasud 

Süüria kurdide väeosade juht Mazloum Abdi teatas neljapäeva õhtul teles esinedes, et kurdid teevad kõik endast oleneva, et vaherahulepe oleks võimalikult edukas. Üks kurdide juhtivaid ametnikke, Razan Hiddo, sõnas hoopis, et Kurdi rahvas keeldub Türgi okupatsiooni all elama. Hetkel on kurdide väed juba suures osas varasemalt hallatud aladelt välja tõrjutud, ent mitte veel kõikjalt – seda ka mitte kõnealusest Ras al-Aynist.