Hiiumaal hävitas põleng korteri, leegid said alguse süttinud plastiknõudest 

Päästeamet tuletab meelde, et suitsuandur on igas kodus kohustuslik ja vajalik, et anda märku õnnetustest väga varajases staadiumis. Lisaks paneb Päästeamet inimestele südamele, et pliidile ei tohi jätta esemeid, samuti ei tohiks olla pliidi kõrval kergestisüttivatest materjalidest esemeid. Plastist esemed, näiteks poti sangad, hakkavad sulama ning eritavad mürgist gaasi. Seetõttu võib ruumides magav inimene sisse hingatavast mürgisest suitsust tõsiseid tervisekahjustusi saada.