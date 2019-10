Eesti idapiiri lähedusse hakatakse rajama maailma suurimat keemiakombinaati 

Kokkuleppele kirjutasid alla Hiina riiklik keemiafirma CNCEC ja venelaste energiatööstusettevõte RusGasDobycha. Valmiva tehase näol on tegu maailma suurima keemiakombinaadiga. Hiina ettevõtte juht Dai Hegen märkis, et see oli suurim leping, mida nad kunagi sõlminud on.