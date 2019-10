Mehhiko võimud tabasid narkoparun El Chapo poja, ent pidid mehe kartelli rünnakute tõttu vabastama 

Ovidio Guzmán López tabati Culiacánis rutiinse patrulli käigus. Ta on kurikuulsa narkoparuni El Chapo (Jupats) poeg. Pärast Ovidio vahistamist algasid linna tänavatel suured lahingud, millega soovis kartell 20. eluaastates mehe vabastada. Võimud usuvad, et Ovidio mängis pärast isa vahistamist Sinaloa kartellis olulist rolli.

Sotsiaalmeedias jagatud videoklipid ja fotod näitavad väikekaubikutega sõitvaid jõuguliikmeid, kes avasid tänavatel tule. Ametlikult pole ühestki hukkunust teatatud, ent internetis levivatel fotodel on näha maas lebavaid laipu.

Kartelliliikmete rünnak osutus väidetavalt õnnestunuks. BBC teatel otsustasid korrakaitsjad El Chapo poja vabastada, kuna olukord linnas muutus kriitiliseks. Sinaloa osariigi valitsus teatas, et töötab rahu tagamise nimel Culiacáni tänavatel.

El Chapot ennast hoitakse vahi all USAs Colorado osariigis asuvas Florence'i vanglas. Mees kannab seal eluaegset karistust. Lisaks Ovidiole on endisel narkoparunil vähemalt üheksa last kolme erineva naisega.