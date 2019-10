Sissepääsumaks: Veneetsia külastamiseks tuleb lisaraha välja käia 

Turist, kes viibib linnas vaid paar tundi või vähem kui ööpäeva, ei too linnale kuigi palju raha sisse, kindlasti mitte võrreldes sellega, kes jääb kauemaks, maksab öömaja, erinevates restoranides einestamise, meelelahutuse ja muu säärase eest. Et miljonite kiirturistide pealt midagi teenida, kehtestab Veneetsia sissepääsumaksu, mis ei ole küll õnneks tohutu, jäädes vahemikku 6-10 eurot nägu. Hind sõltub sellest, kas huviline soovib linna pääseda turismihooajal või muul ajal. Muidugi, kui reisida terve perega, võib summa siiski arvestatav olla. Sel aastalgi tuleb Veneetsiasse pääsemiseks juurde maksta, 2019. aastal siiski veel vaid 3 eurot inimese kohta. Tasud kehtivad vaid üheks päevaks linna tulijatele.

Veneetsias, mis on turistide hordidega hädas ning mille elanikud turiste kuigivõrd ei fänna, on lisasumma küsimise idee äärmiselt populaarne. Veneetsia elanikud kurdavad, et turistid koormavad linna ning nemad peavad niigi prügi- ja valveteenuste eest peale maksma. Veneetsia tegelik rahvaarv on kõigest pisut üle 50 000, kuid erinevaid teenuseid tuleb pidevalt linnas vooriva turistide arvu tõttu palju rohkem tellida. Eriti ei salli veneetslased kruiisilaevasid.