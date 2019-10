Mart Soidro | 30 aastat võidust 

Aga vähemasti kõhu sai täis. Sõltumatu nädalalehe teises numbris selgub, et siiski mitte igal pool. „Laeva eineruumi ukse taga võib näha tüüpiliselt sotsialistliku näoilmega inimesi. Need on eestlased, kes on teada saanud, et einestada saab nüüdsest ainult valuuta eest. Rubla pole siingi raha! Nii et kõht kõvasti kodus täis ja meresõidule!“ („ „Georg Otsaga“ lood halvad“). Siiski usutakse helgemasse tulevikku, kolmanda numbri esikaanel on foto parvlaevast Estonia („Valge laev tuleb“) ja loo lõpus on vastus painavale küsimusele: „Ja lõpuks huvitab lugejaid kindlasti see, kas Nord Estonial ka rublade eest saab reisida – saab küll.“ (6.10.1989)