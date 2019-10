Juhtkiri | Paneme perearsti kolimisele käe ette? 

Nii avastasid suvel tuhanded Nõmme elanikud, et arsti kolimise tõttu tuleb perearsti vastuvõtule edaspidi sõita Lasnamäele või otsida endale uus arst kodule lähemalt. Samast olukorrast on end nüüd leidnud mustamäelased. Eri linnaosade vahel üsna kiiresti liikuv tasuta ühistransport pole piisav õigustus, et linnaelanike jaoks esmatasandi arstiabi kättesaadavust sisuliselt ikkagi halvendada.

Linlaste õnneks tegutseb igas linnaosas muidugi rohkem kui vaid üks perearst – vabu nimistukohti leidubki veel nii Nõmmel kui ka Mustamäel. Kuid teada on ka see, et arstid püüavad nimistute maksimaalselt lubatud patsientide arvuni paisumist pigem vältida, sest sellest võib kannatada arstiabi kvaliteet (ja ehk arsti endagi tervis). Nii tuleks ülimalt ettevaatlikult suhtuda ettepanekutesse tõsta nimistu suuruse alammäära, mis praegu on 1200 inimest.

Surve üha suuremate nimistute järele võib halvasti mõjuda ka allesjäänud maa-arstide motivatsioonile, kel niigi tiksub kuklas teadmine, et kolleegide lahkudes pensionile või mujale suureneb suure tõenäosusega temagi töökoormus. Äraspidise tulemuse võiks anda ka arstide muutmine „sunnismaisteks“ – nõudes neilt kolimiseks terviseameti luba. Kas pole siin mitte ohtu, et kel töökohta vahetada ei lubata, loobub üldse perearstina töötamisest?