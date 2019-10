Šokeeritud välismaalasest koreograaf: mind kujutati Tallinna Televisioonis illegaalse toidukullerina 

„Ühel päeval jäin tänaval kõndides võõra inimese kaamera ette. See video on nüüd avaldatud meedias kui osa loost, milles EKRE räägib illegaalsetest töötajatest, kes Eestisse erinevatesse ettevõtetesse toidukulleriks tulevad. Kuidas nad ei tea, kust need töötajad tulevad, kuidas osad nendest töötajatest ei räägi isegi inglise keelt ja kuidas osad ei maksa makse,“ kirjutas Sukesh ja lisas, et enne video avaldamist ei võetud temaga ühendust.

„Ma tunnen end tänaval kõndides hirmul ja haavatavana. On õudne mõelda, et suurtes erakondades on inimesi, kes on oma poliitilise kasu nimel valmis minu rassi ära kasutama. See näitab selgelt, et kui inimesed vaatavad mind, siis teevad minust stereotüübi. Ma olen pruun, seega olen illegaal, kes ei räägi keelt ja töötab kullerina ning on lisaks ka oht ühiskonnale. Selle juures on kõige hullem see, et neil on vabadus seda valet avalikus meedias levitada ja sellega Eesti inimesi manipuleerida ning sellega kasvatavad nad viha tumeda nahaga inimeste vastu. Kui ma olen pruun, siis olen illegaal? Kas see on okei?“