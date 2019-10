TOP 5: just need toredad kingid sobivad isale või vanaisale isadepäevaks! 

On paratamatus, et 40aastaselt ei olda enam nii paindlik kui kahekümnendates. Võib-olla on tavapäraseks muutunud seegi, et trepist üles sammudes annavad põlved endast märku krudina või valuga. Kuna nii lihastes, liigestes, kõhredes kui ka luudes on kollageen oluline komponent, ja vanuse kasvades keha oma kollageenitootmine väheneb, võib kollageeni toidulisand selliseid tundmusi vähendada. Viimastel aastatel on kollageeni kasutamist uuritud ka osteoartriidi ja reumatoidartriidi korral.