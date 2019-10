Kas järgmine Eesti president võiks olla Toomas Hendrik Ilves? „No f****** way.“ 

Ilves meenutas intervjuus, kuidas ta üldse Euroopa Parlamendi saadikuna presidendiks valiti: „2006. aastal tulid konservatiivid, liberaalid ja sotsiaaldemokraadid minu juurde ning ütlesid: „Tahaksime, et sa presidendiks kandideeriksid.“ Ma vastasin: „Ma ei taha olla president.“ Nad ütlesid: „Ära muretse, sa ei võida niikuinii. Meil on lihtsalt vaja kedagi, kes oleks piisavalt populaarne, et ametis olevale presidendile (Arnold Rüütel – toim.) arvestatavalt vastu astuda.“ Nii mind ära valiti.

Intervjueerija osutas tähelepanu sellele, et Eestis on presidendiks olemine piiratud kahe järjestikkuse ametiajaga ehk kahe aasta pärast saaks Ilves soovi korral uuesti riigipeaks kandideerida. Sellele ideele kostus mehelt järsk vastus: „Mitte mingil juhul. Seaduste järgi jah. Aga no f***** way (mitte mingil kuradi juhul, pehmendatud tõlge inglise keelest – toim.).“

Ilvese sõnul on presidendiamet Eestis peaasjalikult inimeste südametunnistusele koputamine. Oma raskeimaks hetkeks riigijuhina pidas ta Pronksiööd ja järgnevaid päevi. Lisaks tõi ta oma ametiaegadest välja kaks teist vastuolulist sündmust: Kreeka abipaketi ratifitseerimise ja kooseluseaduse. „Tänase päevani siunatakse mind nende eest. Meil on nüüd kummaline valitsus, mis on üpris sedapsi ja ma olen nende jaoks bête noire (vihatud isik, otsetõlge: must elajas – toim),“ nentis Ilves

Kaks aastat ametis olnud riigijuhi sõnal ei hinnata Eestis tema tööd. Ilves tõmbas jumaliku paralleeli: „See tuleb Piiblist: ühtegi prohvetit ei austata oma kodukohas.“