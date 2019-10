Eesti uudised Peaministri kohesetäitja Helme: Süüria konflikt on NATO halvanud Marvel Riik , täna, 16:04 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Valitsuse pressikonverentsil ütles siseminister Mart Helme peaministri kohuseid täites, et Eesti peab ümber hindama oma senise julgeolekustruktuuri, sest Süüria konflikt on tekitanud erimeelsusi NATO suurte liitlaste Ameerika Ühendriikide ja Türgi vahel. „Siit võib teha järelduse, et vähemalt ajutiselt on NATO paralüseeritud,“ märkis Helme.