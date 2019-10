Siseminister: Eesti on ahvatlev riik. Kodakondsuse taotlejate arv kasvab mühinal 

Kui tänase valitsuse istungil kinnitati 66 inimese kodakondsuse taotlus, siis siseministri sõnul on järjekorras veel vähemalt paarsada inimest. „Selle ajaga, mis ma siseminister olen olnud, olen märganud, et kodakondsuse taotlejate arvu on järsult suurenenud,“ märkis Helme.

Helme rõhutas, et kodakondsuse saavad isikud, kes on läbinud vastavad eksamid, sealhulgas keelekursused, ning esitanud vajalikud vajalikud tõendid, mis on kodakondsuse saamise eelduseks. „Näeme siin mingisugust nihet. Me ei pea seda sugugi negatiivses plaanis käsitlema,“ märkis Helme.