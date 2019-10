M.V.Wool lühendab osade toodete säilivusaega 

Säilimistähtaeg lüheneb toodetel alates 10. detsembrist 2019. Üleminekuaeg on vajalik seoses lepingutega, mis nõuab klientide teavitamist minimaalselt üks kuu enne tehtavaid muudatusi. M.V.Wool on alustanud jaekaubanduse teavitamist muutusest.

„Tahame minna probleemi juurteni ning välistada täielikult listeeriabakter nii tootmises kui ka toodetes. Toidu ohutuse tagamiseks teeme koostööd Veterinaar- ja Toiduameti ning Terviseametiga. Otsime lahendusi, mis on kõigi osapoolte huvides ja lubavad tarbijal olla kindel, et M.V.Wooli tooted on naturaalsed, ohutud ja listeeriavabad," ütles kalafirma nõukogu esimees Meelis Vetevool.

M.V.Wool AS alustas neljapäeval Harku tehases täielikku pesemist, desinfitseerimist ja steriliseerimist, mille vältel on ettevõttes kaheks päevaks tootmine peatatud. Meetme eesmärgiks on välistada listeeriabakteri esinemine tootmishoones ja –pindadel, kuigi alates juulist 2019 on leiuga proovide arv nullis, mis lubab järeldada, et listeeria on suudetud tehasest välja juurida.