Barcelona põleb, Kataloonia juht ähvardas keskvõimu uue referendumiga 

„Kui meid urnide paigaldamise eest sajaks aastaks vangi mõistetakse, siis on vastus selge: me peame enesemääramiseks uuesti urnid paigaldama,“ rõhutas Quim Torra parlamendis.

Kataloonia regionaalpresident Quim Torra. Foto: AFP/Scanpix

Kataloonia pealinnas Barcelonas ja veel mitmes väiksemas linnas toimuvad õhtuti meeleavaldajate ja märulipolitseinike kokkupõrked. Põlevad barrikaadid ja autod. Palju on vigastatuid. Olukord on sedavõrd hull, et Kataloonia regionaalpresident Quim Torra nõudis kolmapäeva õhtul vägivalla kohest lõpetamist. Ta rõhutas, et niisugune käitumine kahjustab iseseisvusliikumise mainet. Hispaania peaministri kohusetäitja Pedro Sanchez oli eelnevalt kutsunud Torrat mõistma ühemõtteliselt hukka piirkonnas puhkenud vägivalda ning ähvardanud Katalooniat autonoomia ajutise peatamisega.