Rahanduskomisjon tahab muuta Eesti Panga nõukogu liikmete nimetamise korda 

„Eelnõuga soovime täpsustada, et nõukogus on esindatud lisaks valdkonna asjatundjatele kõik riigikogusse kuuluvad erakonnad,“ ütles Kokk. Ta selgitas, et Eesti Panga nõukogu koosseis peab peegeldama aruandekohustust riigikogu ees. Seetõttu on kohane kui nõukogu koosseisu kuuluvad kõikide riigikogus esindatud erakondade esindajad. Kokk lisas, et see on olnud vaikimisi kokkulepe ka seni. Muudatustega täpsustatakse, et riigikogu fraktsioonid nimetavad oma esindaja ja Eesti Panga nõukogu esimees nimetab valdkonna asjatundjad.