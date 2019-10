Boris Johnson: Ühendkuningriik ja Euroopa Liit nõustusid uue Brexiti lepinguga

Pärastlõunal algas Brüsselis Euroopa Ülemkogu suurkohtumine, kus osalevad liikmesmaade juhid. Brexiti osas on teada, et Johnson kavatseb kolleegidelt paluda, et nood keelduksid Brexitit edasi lükkamast. Sama meelt on ka Juncker, kes BBC reporterile sõnas, et ei näe ajapikendusel mõtet. Ehkki Johnson esitleb ülemkogul uut lepet, seda tõenäoliselt neljapäeva jooksul veel ei ratifitseerita. Üritus on kahepäevane.

Eestit esindab suurkohtumisel peaminister Jüri Ratas.