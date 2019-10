FOTOD | President Kaljulaid Okasel: tänu reservistide valmidusele on Eesti kaitstud 

President Kaljulaidi sõnul on Eesti kaitsevõime jaoks kriitilise tähtsusega reservarmee väga kiire ja lühikese etteteatamisajaga mobiliseerimine. „Sedalaadi õppused on üliolulised, sest raske on leida efektiivsemat ja realistlikumat moodust meie reservarmee ja mobilisatsioonisüsteemi reageerimiskiiruse testimiseks. Tänan nii kiirelt kohale ilmunud reservväelasi kui ka nende tööandjaid ja lähedasi mõistva ja toetava suhtumise eest. Tänu meie reservväelaste valmidusele on Eesti alati kaitstud,“ ütles president Kaljulaid.

Riigipea märkis, et Okas 2019 on senistest lisaõppekogunemistest kõige suurem ja samas ka kõige keerukam. „Hea ja kindel tunne on näha, et kogu süsteem toimib sujuvalt ja efektiivselt vaatamata sellele, et ei kaitseminister, kaitseväe juhataja ega ka 1. jalaväebrigaadi ülem ei viibi parajasti riigis,“ sõnas Kaljulaid.