KOLMAS POOLAEG | Gert Kams: Saksamaa vastu ei saa väga lendama hakata, muidu on kohe tuba lund täis 

Kas Eesti koondis on võimeline palli valdama nagu Karel Voolaid soovib? Miks meie rünnakud tulemust ei too? Mis on mängueelsete videoanalüüside kasutegur? Kas Voolaid peaks teenima uue lepingu?

Kui Flora võidab pühapäeval Hiiu staadionil Nõmme Kaljut, on meistritiitel nende. Kas šampus on juba külmas? Mis on eduka hooaja põhjused? Kuidas Konstantin Vassiljev Floras noori kasvatab? Kas jalgpall tipptasemel on üldse lõbus? Kas Kams vaatab vahel kodus oma ilusamaid väravaid üle kah? Miks ta pidevalt Andres Sõpra tsiteerib?