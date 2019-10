OTSEVIDEO VALITSUSEST | Mart Helme õppusest Okas: peame kogu oma julgeoleku üle vaatama 

Esimesena sai sõna Mart Helme, kes alustas juttu praegu toimuvast õppest Okas, kuhu on kokku kutsutud üle 2200 reservväelase. „Meil on käimas praegu kaks õppekogunemist. Miks seda vaja on? Esiteks Eesti ei ole kordagi katsetanud täiemahulist mobilisatsiooni. See on kulukas ja majanduslikust seisukohast keeruline. Siin oluline aspekt ka see, et kui te jälgite praegu maailmas toimunut, siis on näha, et peame oma julgeoleku üle vaatama,“ sõnas Helme.