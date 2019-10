SUUR MOEGALERII | Eile õhtul sai Kultuurikatlas võimsa avapaugu Tallinn Fashion Week 2019

Tallinn Fashion Week 2019 Kultuurikatlas Foto: Erlend Staub

Tallinn Fashion Week 2019 Kultuurikatlas Foto: Erlend Staub

Žüriiliige Urmas Väljaots räägib Tanel Veenre loomingust: „Tanel Veenret on õnnistatud ainukordse multitalendi andega. Murdnud esile fotograafina, tõestades SuperNooval end pulbitseva moemaagina, ajakirjanikuna kütkestanud oma sõnaseadmiskunstiga, hoolitsenud Kunstiakadeemias järelkasvu eest ning paisunud meie ehtekunsti titaaniks. Tema looming pole jäänud galeriiseinu kaunistama, oodates suure karakteriga erakordseid daame, vaid osanud malbelt leida tee iga Eesti naise südamesse ning loonud meie meelele sobivaima ehtevormi. Veenre legendaarsetel kõrvamarjadel on väge rõõmustada sadu kandjaid ning tuhandeid kõrvapaare. Muinasjutuliselt meeldiv, käegakatsutavalt lähedane.“

Tallinn Fashion Week 2019 Kultuurikatlas Foto: Erlend Staub

Tänavuse Hõbenõela auhinna, millega tunnustatakse viimase aasta säravaimat panust meie moeellu, võitis varem kahe Kuldnõela vääriliseks osutunud Eve Hanson. Tema sõnutsi inspireerib teda ilu mistahes avaldumisvormis: inimestes, kohtades ja asjades. Filigraansuseni lihvitud põhjamaise minimalistliku esteetikaga, kuid detailides ülipõneva disainikeele arengut on moehuvilistel olnud võimalik jälgida juba aastaid, ent just nüüd on Eve Hansoni looming saavutanud taas uue taseme.

Tallinn Fashion Week 2019 Kultuurikatlas Foto: Erlend Staub

Žüriiliige Kristina Herodes kommenteerib Eve Hansoni Hõbenõela võitu järgnevalt: „Eve Hanson kuulub Eesti kõige isikupärasemate minimalistide hulka. Tal on äratuntav oma esteetika ja puhas joon, millele ta ei karda lisada ka ootamatusi ning üllatavaid kannapöördeid. Pole juhus, et nii originaalset talenti on varasema loomingu eest pärjatud lausa kahe Kuldnõelaga. Samuti on moelooja teinud säravaid tegusid eri moemärkide taga, ise seejuures nähtamatuks jäädes. Hiljuti käivitatud omanimeline autorikollektsioon kuulub täiuslikult värskete moesähvatuste valdkonda, mille tunnustamiseks Hõbenõela auhind loodud ongi. Midagi uut moes, mis raputab eksperimenteeriva vormi ja kaasaegse avarusega, kuid millest kumab siiski selgelt välja võimeka moetalendi aastatepikkune kogemus ja põhjalikkus.“



Kuldnõela žürii koosseisus on Kristi Pärn-Valdoja (ajakirja Säde peatoimetaja), Kristina Herodes (Postimehe moeajakirjanik), Urmas Väljaots (moeajakirjanik), Britta Ratas (Kaubamaja turundusdirektor, lapsehoolduspuhkusel), Filippo Caroti (moefotograaf), Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse professor) ja Aljona Eesmaa (Portail.ee asutaja ja peatoimetaja).