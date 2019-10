Eesti uudised Perearstide selts: Mustamäe tohtrid kolisid, sest linn ei suutnud majandada perearstikeskust Marvel Riik , täna, 10:07 Jaga: M

Perearstide seltsi juht Le Vallikivi. Foto: Erlend Štaub

„Perearstikeskus ei koli kunagi puhtalt lõbu pärast, vaid see on väga pikalt ja tõsiselt kaalutletud otsus, kui eelmise koha töötingimused ei vasta kollektiivi seesmistele nõudmistele,“ kommenteeris perearstide seltsi juht Le Vallikivi tagamaid, miks Mustamäe perearstid on kolinud koos nimistutega linna teise otsa Lasnamäele.