„Ära ole kõva mees!“ – avalikkuse ette jõudis Trumpi terav kiri Erdoganile 

Paljud inimesed ei uskunud, et kiri on päris ning nimetasid seda „naljaks“ ja „piinlikkuseks“. „Ma arvasin alguses, et see on vemp või nali, mis ei saanud kuidagi pärineda Ovaalkabinetist,“ teatas demokraatide kongressiliige Mike Quigley, lisades, et sellise kirja kirjutamine ning väide, et see USAd ei mõjuta, on kõrgema taseme ignorantsus. Valge Maja kinnitas, et kiri on autentne. Trump oli kirja koopiaid laiali jaganud ka eile toimunud kohtumisel demokraatide esindajatega.