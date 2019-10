Kaitsevägi hakkas vene noortele kohustuslikus korras eesti keelt õpetama 

„Eesti keele õppe eesmärgid on parandada õppijate eesti keele oskust ja soodustada seeläbi lõimumist Eesti ühiskonda ning kiirendada oma positsiooni tugevdamist ajateenijana,“ kirjeldas Jõesalu asja mõtet.

Kaitsevägi on ajateenijatele ka varem, alates 2016. aastast eesti keelt õpetanud, kuid nüüd on see mitteoskajatele kohustuslik. Hinnanguliselt vajab eesti keele õpet aastas 310 ajateenijat.