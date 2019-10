Riigikohus karistas kohtunikku noomitusega  

Tallinna ringkonnakohtu esimehe jaanuaris algatatud distsiplinaarasjas otsustas distsiplinaarkolleegium aprillis, et kohtunik on süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises. 22. aprilli otsuses leidis kolleegium, et kohtunik on kohtuistungeid juhtides käitunud menetlusosalistega lugupidamatult ja ebaviisakalt. Samuti leidis kolleegium, et kohtunik on süüdi ametikohustuste mittekohases täitmises, kuna ta sundis menetlusosalist istungisaalist lahkuma, teatas riigikohus. Võttes karistuse määramisel arvesse distsiplinaarsüüteo laadi, raskust ja tagajärgi, kohtuniku isiksuseomadusi, tema tööalast iseloomustust ning seda, et tal ei ole kehtivaid distsiplinaarkaristusi, määras kolleegium kohtuniku karistuseks noomituse. Kohtunik esitas distsiplinaarkolleegiumi otsuse peale kaebuse riigikohtu üldkogule. Too jättis kaebuse rahuldamata ja otsuse muutmata.