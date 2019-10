„Tavaline mutikene tahab teisiti osta.“ Keskturu legendid hauvad tulevikuplaane 

„Tehakse sellised putkad nagu Balti jaamas. Kõik on välismaalastele, aga tavaline mutikene tahab teisiti osta,“ teab juba 29 aastat Tallinna keskturul lihakraamiga kaubelnud Anu hästi. Võib-olla on lihakraami tähtaeg natuke üle läinud ja hind sellevõrra veidi odavam. „Aga seal võib-olla ei tohigi enam niimoodi. Peab olema nii, nagu poes.“ Anu teab juba kindlalt: tema enam edasi ei viitsi. Mis siis, et ta on piltlikult öeldes koos turuga üles sirgunud ja mäletab täpselt käredaid algusaegu. „Olin õues kaks aastat külmas, kui turgu ehitati, 30kraadises külmas,“ jutustab ta. „Hommikul pidi viina jooma, sest nii külm oli, ei saanud muidu olla.“ Kui praegu on soojad talved juba harjumuspärased, siis toona tegid nõnda kõik.